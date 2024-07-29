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Суд арестовал сына миллиардера Бажаева

СК РФ: суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейских

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Depositphotos

Суд в Москве арестовал сына миллиардера, совладельца многопрофильного концерна «Группа Альянс» Мусы Бажаева Тимура Бажаева по обвинению в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по городу.

В заявлении уточняется, что в отношении 23-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Столичные следователи уже провели с гражданином все необходимые действия и предъявили ему обвинения.

«Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

При этом в публикации не уточняется, на какой именно срок Бажаева отправили в СИЗО.

27 июля сына совладельца многопрофильного концерна «Группа Альянс» задержали за драку с полицейскими около стадиона «Лужники» в Москве. По данным следствия, молодой человек нарушил общественный порядок и вступил в конфликт с правоохранителями. В ходе беседы он применил насилие в отношении стражей порядка, после чего Бажаева взяли под стражу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Муса Бажаев прокомментировал задержание наследника.

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