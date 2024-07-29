Власти заявили о «мобилизации резервов» из-за прорыва дамбы на Беломорканале

Власти в Карелии после размытия перемычек между шлюзами Беломорско-Балтийского канала находятся в процессе «мобилизации трудовых резервов и техники» для выполнения восстановительных работ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу подведомственного Минтрансу федеральной казенное учреждение (ФКУ) «Ространсмодернизация».

В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент на объекте происходит отток воды, который может занять около трех-четырех часов. После этого появится возможность оценить масштабы ущерба.

В ФКУ добавили, что в данный момент готовится распоряжение о введении ограничения движения судов.

Прорыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала произошел в населенном пункте Надвоицы. Информация о ЧП на гидротехническом сооружении поступила в 6:34 мск. В связи с ЧП в Карелии был введен режим чрезвычайной ситуации. Число пропавших без вести в результате прорыва увеличилось до семи.

Также стало известно, что более 1,1 тысячи человек эвакуировали из зон затопления в Челябинской области. По данным МЧС, в результате прорыва дамбы в регионе оказались затоплены более 320 жилых домов и 1063 приусадебных участка. Кроме того, подтоплены 600 садовых участков, где люди не проживали.

Ранее в Карелии шесть человек пропали без вести после размыва перемычки на Беломорско-Балтийском канале.