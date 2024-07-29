Москвичи смогут рассказать о том, как они проводят лето

Жители Москвы смогут рассказать о том, как они предпочитают проводить лето. Соответствующий опрос в своем Telegram-канале запустила «Москва 24».

Проголосовать можно будет в период с 29 июля по 2 августа. Помимо этого, сообщить о своих предпочтениях в летнем отдыхе можно также по QR-коду в эфире телеканала.

«Раньше в преддверии летнего сезона москвичи уезжали из города. Однако с каждым годом Москва дает все больше возможностей активно и интересно проводить лето в городе: открытые бассейны, благоустроенные парки и набережные, речные трамвайчики, летние кинотеатры, различные фестивали и ярмарки», — отметили в сообщении.

17 июля сообщалось, что пользователи платформы «Активный гражданин» выбрали лучшие фотографии первого этапа акции «Лето в кадре», которая проходит во время фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Работы девяти победителей были отмечены в трех конкурсных номинациях: «Спортивное лето», «Мой питомец» и «Цветущее лето». В качестве награды победители получат по 15 тыс. баллов за первое место, по 10 тыс. — за второе и по 5 тыс. — за третье. Кроме того, авторам всех снимков, прошедших модерацию, начислят по 300 баллов.

Ранее москвичам пообещали неожиданное снижение температуры.