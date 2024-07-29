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Сахалинский суд дважды осудил мужчину за отказ от участия в боевых действиях

Сахалинский суд второй раз осудил мужчину за отказ от участия в боевых действиях

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Алексей Коновалов/ТАСС

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд осудил на четыре года заключения в исправительной колонии общего режима мужчину, отказавшегося от исполнения воинских обязанностей из опасений за свое здоровье. Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление, после чего снова попал на военную службу. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

До этого житель Забайкалья получил два года тюрьмы за отказ участвовать в боевых действиях.

По материалам дела, мужчина сначала устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях. При этом для ведения боевых действий у него не было никаких препятствий, отметили в суде. В итоге мужчина отказался выполнять приказ командира воинской части и не поехал в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач.

Ранее экс-замглавы МинобороныТимур Иванов попросил суд освободить его из СИЗО как участника боевых действий.

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