В Мытищах группа мигрантов организовала «шариатский патруль»

В подмосковных Мытищах группа мигрантов организовала «шариатский патруль». Об этом сообщает «Царьград».

По словам журналистов, в деле оказались замешаны выходцы из Таджикистана — они нападают на прохожих из-за их внешнего вида. К примеру, мигранты останавливали на улице девушек в коротких юбках и требовали, чтобы те «прилично одевались», объясняя свои слова тем, что ислам требует от женщин скромности в одежде, говорится в публикации.

Кроме того, утверждается, что мигранты сломали несколько самокатов и распространяли рекламу наркотиков.

После массовых жалоб местных жителей на «шариатский патруль» в их районе было возбуждено уголовное дело. Позже в соцсетях появилось видео, на котором якобы главарь «шариатского патруля» принес извинения и заявил, что уважает народ России.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов. Он добавил, что не надо также пускать тех, кто не знает языка, не уважает традиции, не уважает культуру.

Ранее подмосковный школьник помог задержать мигрантов, пристававших к детям.