Тимур Бажаев, обвиняемый в нападении на полицейского, не признал вину

Обвиняемый в нападении на полицейского Тимур Бажаев, сын бизнесмена Мусы Бажаева, в суде не признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

«Я никак не нарушал общественный порядок и прошу суд не заключать меня под стражу», — сказал Бажаев в ходе судебного заседания.

27 июля сына миллиардера, совладельца многопрофильного концерна «Группа Альянс» Мусы Бажаева Тимура задержали за драку с полицией в районе стадиона «Лужники» в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В суд для избрания меры пресечения его доставили в наручниках.

По версии следствия, Бажаев нарушил общественный порядок и вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение него. После его задержали.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский миллиардер Муса Бажаев прокомментировал задержание сына.