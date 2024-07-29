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Россиянин упал на даче и проткнул грудь и шею металлическим прутом

В Подмосковье спасли дачника с вонзившимся в подмышку прутом

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Врачи Луховицкой больницы спасли мужчину, который неудачно упал на даче и поступил в учреждение с торчащим из подмышки металлическим прутом. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

По словам медиков, у мужчины чудом остались целы крупные сосуды и жизненно важные органы.

«Кусок арматуры прошел через подмышечную область между первым ребром и ключицей до задней поверхности  шеи», — пояснили врачи.

Хирурги провели пострадавшему операцию, в ходе которой извлекли прут, обработали рану и установили дренаж, чтобы не допустить распространение инфекции. После назначенной противовоспалительной и антибактериальной терапии, а также снятия дренажа, пациента выписали домой.

До этого мужчина проткнул ногу штырем насквозь, когда сходил с поезда в Пермской крае.

Ранее мужчина проткнул легкие металлическим прутом, упав с дерева.

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