Россиянин упал на даче и проткнул грудь и шею металлическим прутом

Врачи Луховицкой больницы спасли мужчину, который неудачно упал на даче и поступил в учреждение с торчащим из подмышки металлическим прутом. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

По словам медиков, у мужчины чудом остались целы крупные сосуды и жизненно важные органы.

«Кусок арматуры прошел через подмышечную область между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи», — пояснили врачи.

Хирурги провели пострадавшему операцию, в ходе которой извлекли прут, обработали рану и установили дренаж, чтобы не допустить распространение инфекции. После назначенной противовоспалительной и антибактериальной терапии, а также снятия дренажа, пациента выписали домой.

До этого мужчина проткнул ногу штырем насквозь, когда сходил с поезда в Пермской крае.

Ранее мужчина проткнул легкие металлическим прутом, упав с дерева.