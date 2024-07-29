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Петербурженка решила спасти свои деньги и отправила мошенникам 5,2 млн рублей

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 5,2 млн рублей

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Shutterstock

Жительница Петербурга поверила аферистам и отдала им 5,2 миллиона рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Мошенники позвонили 70-летней пенсионерке и заявили, что ее средства находятся в опасности. Чтобы деньги не попали в руки к неизвестным, необходимо отправить их на «безопасный счет».

За следующие три дня петербурженка несколько раз встретилась с незнакомым ей мужчиной и передала в общей сложности 4,6 миллиона рублей. Позже она отправила злоумышленникам еще 600 тысяч рублей. Информация о том, были это сбережения пенсионерки или она взяла сумму в кредит, отсутствует.

После этого россиянка поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В результате правоохранители задержали 21-летнего молодого человека. Известно, что до этого полицейские уже обращали на него внимание после подобного преступления.

Ранее в Норильске мужчина полгода общался с мошенниками и лишился 6,9 млн рублей.

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