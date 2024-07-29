Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При размыве перемычки на Беломорканале погиб один житель

Размыв временной перемычки на ББК в Карелии привел к гибели одного человека

close
100%
МЧС РФ по Республике Карелия

Один человек погиб в результате размыва временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Республике Карелия. Об этом сообщил Государственный комитет региона по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, опубликовав соответствующее заявление на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семеро (в том числе трое детей). Судьба двух женщин пока неизвестна», — говорится в сообщении.

Также власти рассказали, что в зоне подтопления оказались садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Балтийский» и ряд населенных пунктов при 11-м шлюзе. В результате ЧП три жилых дома были разрушены.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, подчеркнули в комитете.

Утром 29 июля глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала размыло временную перемычку. Она была установлена на время реконструкции. На фоне произошедшего власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в сети появилось видео с места ЧП в Карелии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами