При размыве перемычки на Беломорканале погиб один житель

Один человек погиб в результате размыва временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Республике Карелия. Об этом сообщил Государственный комитет региона по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, опубликовав соответствующее заявление на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семеро (в том числе трое детей). Судьба двух женщин пока неизвестна», — говорится в сообщении.

Также власти рассказали, что в зоне подтопления оказались садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Балтийский» и ряд населенных пунктов при 11-м шлюзе. В результате ЧП три жилых дома были разрушены.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, подчеркнули в комитете.

Утром 29 июля глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала размыло временную перемычку. Она была установлена на время реконструкции. На фоне произошедшего власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в сети появилось видео с места ЧП в Карелии.