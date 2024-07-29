Вышедший из психбольницы москвич разбил окна и забросал прохожих стеклами и бутылками

В Москве мужчина, вышедший из психбольницы, разбил окна в своей квартире и забросал прохожих стеклами. Об этом сообщает 360.ru.

По информации издания, инцидент произошел в районе Алтуфьево. По словам очевидца, мужчина выбил окна в своей квартире и стал кидаться в прохожих стеклами и бутылками. При этом он кричал, высовывался наружу, а по его рукам текла кровь, сообщили другие свидетельницы произошедшего.

Очевидец также рассказал, что дебошир проходил лечение в психиатрической больнице. Предварительно, его выписали оттуда за день до произошедшего.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Краснодаре нападавший на девочек мужчина вышел из психбольницы и снова начал ловить детей. Он приходит на детские площадки и пытается общаться с несовершеннолетними.

Ранее серийный преступник напал на двух женщин в Москве после того, как его выпустили из психбольницы.