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Молодой человек спас из полыхающего дома пятерых детей, пока их мать собирала грибы

В Курганской области молодой человек спас из полыхающего дома пятерых детей

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МЧС РФ по Курганской области

В Курганской области 20-летний россиянин спас из огня пятерых детей, пока их мать собирала грибы в лесу. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в селе Костыгин Лог. Молодой человек остался с детьми в частном доме, когда их мать ушла в лес собирать грибы. В какой-то момент россиянин ощутил запах дыма — оказалось, что у строения загорелась веранда. Выход из помещения отрезало огнем.

Молодой человек не растерялся и выбил одно из окон. После этого он вытащил всех малолетних из полыхающего дома. Сообщается, что младшие дети в возрасте четырех и пяти лет госпитализированы — информации об их состоянии не поступало. Трое старших не пострадали.

Отмечается, что установленный в доме пожарный извещатель не сработал — в нем отсутствовала батарейка. Позже на место прибыли сотрудники экстренных служб, которые ликвидировали возгорание на площади в 22 квадратных метра.

Ранее в Пермском крае мать спасла из горящего дома четверых детей.

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