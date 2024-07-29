Молодой человек спас из полыхающего дома пятерых детей, пока их мать собирала грибы

В Курганской области 20-летний россиянин спас из огня пятерых детей, пока их мать собирала грибы в лесу. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в селе Костыгин Лог. Молодой человек остался с детьми в частном доме, когда их мать ушла в лес собирать грибы. В какой-то момент россиянин ощутил запах дыма — оказалось, что у строения загорелась веранда. Выход из помещения отрезало огнем.

Молодой человек не растерялся и выбил одно из окон. После этого он вытащил всех малолетних из полыхающего дома. Сообщается, что младшие дети в возрасте четырех и пяти лет госпитализированы — информации об их состоянии не поступало. Трое старших не пострадали.

Отмечается, что установленный в доме пожарный извещатель не сработал — в нем отсутствовала батарейка. Позже на место прибыли сотрудники экстренных служб, которые ликвидировали возгорание на площади в 22 квадратных метра.

Ранее в Пермском крае мать спасла из горящего дома четверых детей.