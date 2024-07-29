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Еще двое человек найдены живыми после прорыва дамбы в Карелии

Парфенчиков: еще 2 человека найдены живыми после прорыва перемычки на ББК

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Илья Тимин/РИА Новости

Глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале сообщил о спасении еще двоих людей после прорыва временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК).

«Врачи скорой помощи Сегежской ЦРБ оперативно оказали помощь пожилому мужчине и мальчику 14 лет. Наготове вертолет санитарной авиации», — поделился Парфенчиков.

Он добавил, что медицинские организации Медвежьегорска, Беломорска и Кондопоги переведены в режим повышенной готовности.

До этого Telegram-канал SHOT опубликовал видео с места прорыва перемычки Беломорканала в Карелии.

Информация о ЧП на гидротехническом сооружении поступила в 06:34 мск. На место происшествия уже выехали сотрудники экстренных служб. Главное управление МЧС РФ по Карелии направило к ББК группировку из 50 человек, а Карельская республиканская поисково-спасательная служба — из 65 специалистов.

Ранее в Карелии размыло временную перемычку на Беломорско-Балтийском канале.

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