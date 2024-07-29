Назван напиток, который улучшает работу мозга и помогает похудеть

Кумыс — это напиток из молока кобылиц, который насыщен необходимыми человеку витаминами и микроэлементами. Он питает мозг, улучшает работу нервной системы, а также ускоряет метаболизм жиров и углеводов, за счет чего способствует снижению лишнего веса, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В кумысе много витамина С, благодаря чему он значительно укрепляет иммунитет, а витамин Е в составе напитка снижает уровень холестерина в крови, отмечают специалисты. Еще один важный витамин в составе кумыса — это В1 или тиамин, благодаря которому он стабилизирует передачу нервных импульсов, защищает нервные клетки, поддерживает в целом нервную систему, а также питает мозг. Полезен напиток также для зубов и костей, а мужчинам он помогает улучшить потенцию.

Эксперты также подчеркивают, что кумыс помогает при заболеваниях поджелудочной железы, гастрите и отравлениях благодаря высокому содержанию пантотеновой кислоты. Витамин В9 или фолиевая кислота в составе напитка обеспечивают профилактику новообразований. Специалисты даже рекомендуют пить кумыс и употреблять в пищу продукты из козьего и конского молока онкобольным после химиотерапии.

Помимо пользы для физического здоровья кумыс может помочь и психике — по словам экспертов, за счет высокого содержания витамина В1 он улучшает настроение. Однако противопоказан кумыс при острых стадиях болезней ЖКТ, двенадцатиперстной кишки и при язве желудка. Кроме того, эксперты рекомендуют отказаться от кумыса при аллергии на молочку, лактозу и при лечении от алкогольной зависимости.

Ранее врачи рассказали, что кисломолочные продукты помогают добрать необходимую в день ежедневную норму жидкости — такие, как айран, тан, кефир. Подчеркивается, что такие напитки хорошо подходят для утоления жажды и положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Ранее россиянка пострадала в магазине из-за взрыва бутылки кумыса.