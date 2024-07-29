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Россиянам назвали лучшие альтернативы плитке при ремонте в ванной

Дизайнер Сафронова: отделку в ванной можно сделать с помощью микроцемента

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Unsplash

Для отделки ванной комнаты можно использовать не только керамическую плитку, но и микроцемент. Об этом рассказала арт-директор Resource Interiors, дизайнер интерьера Ангелина Сафронова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, этот вариант имеет такую же прочность, как и плитка.

«Причем микроцемент можно использовать для переделки уже существующей плитки и наносить прямо поверх покрытия. Вот чем удобен этот материал. И также с нуля, когда мы делаем с бетона ремонт либо переделку, сбиваем плитку, кладем новое покрытие, тоже можно использовать микроцемент», — сказала эксперт.

Она уточнила, что обычно микроцемент делают серого, бежевого, молочного оттенков. Помимо этого, Сафронова предложила использовать специальную краску для санузлов, которая обладает повышенной влагостойкостью и содержит противогрибковые компоненты. Среди других предложенных вариантов — специальные обои для ванных комнат, а также панели из шпона или ЛДСП и натурального дерева.

Опрос сервиса «Ремонт со СберУслугами» и соцсети Одноклассники, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что больше половины — 52% — россиян планируют сделать ремонт в ближайшие три года.

Ранее сообщалось, что каждый шестой россиянин готов переезжать в новое жилье после покупки и «жить в ремонте».

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