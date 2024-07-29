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Россияне рассказали, о каких суперспособностях мечтают

«Царьград»: россияне мечтают летать, читать мысли и жить вечно

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International Film Production

Многие россияне мечтают летать, проходить сквозь стены и передвигаться с огромной скоростью — об этом они рассказали в беседе с корреспондентом Tsargrad.tv. Также желанными суперспособностями опрошенные жители столицы назвали способность телепортироваться и читать мысли.

Популярным ответом россиян стала возможность мгновенно оказываться в другом месте — к примеру, зайти в шкаф, а выйти там, где хочется. Кроме того, многие опрошенные признались, что хотели бы уметь становиться невидимыми в любой момент по своему желанию — этот ответ зачастую обгонял умение читать мысли. Часто также звучало желание стать бессмертным.

Кроме того, многие респонденты отметили, что хотели бы все успевать и по щелчку пальцев исполнять свои желания. Одна из опрошенных также пожелала иметь необычную суперспособность — есть и не толстеть.

До этого россиянки рассказали, что хотели бы научиться управлять временем, телепортироваться и обладать быстрой регенерацией. Рассуждая о суперспособностях, многие пожелали научиться каждое утро просыпаться в хорошем настроении.

Первая ракетка России назвал свою суперспособность.

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