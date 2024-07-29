Россиянка не может есть и ходить самостоятельно после того, как муж облил ее кислотой

Жительница Улан-Удэ получила серьезные травмы после того, как муж облил ее кислотой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в начале апреля, но с серьезными последствиями россиянка столкнулась только сейчас.

По данным источника, женщина работала в социальном центре и мужу не нравилось то, что его супруга много времени проводит на работе. В день произошедшего россиянка приготовила ужин, сделала уборку и легла спать. Ее пьяный возлюбленный тем взял электролит из автомобильного аккумулятора и облил пострадавшую.

В результате пациентка получила ожоги пищевода и желудка, кислота оставила след на лице и туловище. В больнице россиянка провела более месяца.

«Ей провели операцию по установке зонда, питаться самостоятельно она не могла. Раны плохо заживали, зонд не прижился», — сообщается в публикации.

После еще одной манипуляции у пострадавшей отказали ноги. Вскоре женщине предстоит еще одно хирургическое вмешательство, после которого она сможет питаться без посторонней помощи. На данный момент за ней ухаживает дочь.

Известно, что супруг часто выпивал. Пара прожила вместе 13 лет, но все это время россиянин нигде официально не работал.

Ранее в Петербурге пациентка уехала из больницы с побоями.