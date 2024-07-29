Лингвист объяснила, в чем преимущество взрослых при изучении иностранного языка

Взрослые, в отличие от детей, могут испытывать трудности с запоминанием новой информации при изучении иностранного языка, однако их богатый жизненный опыт и развитые когнитивные навыки помогут им лучше понимать сложные грамматические конструкции и абстрактные понятия. Об этом РИАМО рассказала лингвист, преподаватель Олеся Иванова.

По ее словам, при обучении взрослых специалистам лучше всего составлять более структурированные шаги по изучению языка, где внимание будет уделяться грамматике и тематическим заданиям. Эксперт добавила, что задания для такой группы учеников обычно подбираются под конкретную тему, например, работа или путешествия.

«Понимание различий в изучении языков для разных возрастных групп и использование подходящих методов обучения может значительно повысить эффективность процесса. Независимо от возраста каждый может найти свой путь к успешному освоению нового языка», — заключила Иванова.

26 июля Олеся Иванова рассказала «Газете.Ru», что многочисленные виртуальные репетиторы и умные переводчики на основе ИИ могут сделать процесс освоения нового языка более доступным, интерактивным и персонализированным.

Ранее лингвист дала советы, как помочь ребенку запоминать в два раза быстрее.