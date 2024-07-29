На российском маркетплейсе появилась витрина с товарами из Карелии

Российский маркетплейс Ozon запустил витрину «Сделано в Карелии», в которой представлены произведенные в регионе товары, сообщает пресс-служба Ozon.

Как отметил заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич, компания стремится поддерживать отечественное производство.

«С запуском региональной витрины предприниматели из Карелии смогут получить дополнительное продвижение на 50 млн наших покупателей и существенно нарастить продажи», — сказал он.

По словам заместителя министра промышленности и торговли республики Карелия Станислава Трофимца, новая витрина поможет производителям из региона привлечь внимание к своим товарам, развивая местную экономику.

«Наши местные карельские товары отражают культурные традиции региона, что помогает сохранить и популяризировать местное наследие», — сказал он.

Напомним, региональные витрины появились на Ozon в 2022 году. Сейчас на маркетплейсе представлены разделы с товарами из разных регионов, среди которых Москва, Подмосковье, Тульская и Курская области, Ханты-Мансийский автономный округ, республика Башкортостан и другие.

В Ozon отметили, что в 2023 году на маркетплейсе было куплено 18 млн товаров от 1400 локальных брендов, а оборот продавцов в регионах с витринами вырос в 2,3-2,6 раза в среднем по России.