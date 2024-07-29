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Девятилетний мальчик поплыл за игрушками в карьере под Петербургом и не выплыл

«Фонтанка»: в Ленобласти ребенок пытался достать игрушки из водоема и не выплыл

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Pexels

В Ленобласти девятилетний мальчик поплыл за игрушками и ушел под воду. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 28 июля в Ломоносовском районе, когда жительница Шушар с тремя детьми в возрасте от семи до 15 лет отдыхала на берегу Пульмановского карьера. Ее девятилетний сын попытался достать из водоема игрушки, которые отнесло от берега, и не смог выплыть. Спасти ребенка не удалось.

Установлением обстоятельств инцидента занимается региональный Следственный комитет, сообщает «Фонтанка». Прочие детали случившегося на данный момент не уточняются.

До этого башкирский нефтяник спас двоих детей, которые не могли самостоятельно выплыть из водоема, и получил награду МЧС. Молодой человек издалека заметил надувной матрас с малолетними, который уносило от берега порывом сильного ветра.

Ранее из российских водоемов за сутки не смогли выплыть 40 человек.

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