Глава Ленобласти оценил последствия ночной атаки украинских дронов

Никто из жителей Ленинградской области не пострадал в результате атаки украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

Также, по его словам, на территории субъекта не было зафиксировано никаких разрушений.

«Оборудованные совместно с военными рубежи обороны обеспечили раннее обнаружение летательных аппаратов и четкую работу средств ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru»)», — отметил Дрозденко.

Губернатор региона добавил, что после атаки он обратился к командованию 6-й армии ПВО. Глава Ленинградской области предложил поощрить военнослужащих, проявивших себя в нештатной ситуации.

Утром 29 июля министерство обороны РФ сообщило, что ночью в воздушном пространстве страны были уничтожены 39 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в небе над Курской областью.

В Белгородской и Брянской областях ликвидировали девять и пять украинских дронов соответственно. Еще по три БПЛА нейтрализовали на территории Воронежской и Ленинградской областей.

Ранее в Воронежской области из-за упавшего беспилотника загорелся коммунальный объект.