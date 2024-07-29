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Мужчина за рулем Mercedes-Benz сбил табун лошадей в Иркутской области

В Иркутской области водитель Mercedes-Benz сбил табун лошадей

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ГИБДД Иркутской области

В Иркутской области произошла авария с табуном лошадей и автомобилем Mercedes-Benz. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 28 июля в Аларском районе. Предварительно, 28-летний водитель автомобиля наехал на табун лошадей, который внезапно вышел на проезжую часть на 1708 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».

В результате произошедшего водитель Mercedes-Benz и его пассажир оказались госпитализированы в медицинское учреждение. Информации об их состоянии не поступало. Пятерых животных, которых сбил рулевой иномарки, спасти не удалось.

По факту произошедшего организована проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства инцидента, а также собственников скота.

Ранее работник фермы отправился искать убежавших лошадей и пропал в Челябинской области.

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