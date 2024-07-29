В районе Орска поднялся уровень воды в Урале

В районе затопленного весной Орска поднялся уровень воды в реке Урал. Об этом в Telegram-канале сообщил врио мэра города Артем Воробьев.

По словам Воробьева, по состоянию на 06:00 часов утра (04:00 часов мск) Урал поднялся до 363 см, это на 3 см выше неблагоприятного уровня.

«Нахожусь в поселке Лесоторговый в районе прорана (траншеи. — «Газета.Ru»). Вчера здесь велась большая подготовительная работа, сегодня начнется основная. Техника готова, проран должен быть заделан», — поделился врио мэра.

Накануне вечером Воробьев сообщал, что специалисты укрепили дамбу, чтобы избежать повторного затопления города после обильных осадков.

До этого глава комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщал, что деревня Мулдашево в Башкирии оказалась отрезана от остальной части России из-за наводнения, вызванного большим количеством осадков.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.