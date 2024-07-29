Столкновение исполинской акулы с кораблем впервые попало на видео

Американские и ирландские ученые опубликовали видео, на котором продемонстрированы последствия столкновения семиметровой исполинской акулы с судном. Об этом сообщает издание IFLScience.

По словам исследователей, подобный случай впервые в истории удалось запечатлеть на камеру. Акулы приплыли к берегам Ирландии. Ученые хотели изучить поведение рыб. Одну из них оснастили видеокамерой, которая функционирует в течение нескольких часов, а потом автоматически отцепляется и всплывает на поверхность.

По полученным видео исследователи узнали, что около шести часов акула кормилась на прибрежном мелководье, после чего она совершила стремительный маневр, пытаясь уклониться от приближающегося судна. Несмотря на это, киль корабля все же задел акулу, ударив ее ниже спинного плавника.

После случившегося рыба сразу же уплыла от берега и ушла в глубину. На оставшихся 7,5 часа видеозаписи акула держится подальше от поверхности, периодически ложась на дно для отдыха. Ученые не знают, вернулась ли она на мелководье.

Ранее в Приморье мужчина нашел на пляже акулу, закинул ее в море и искупался.