Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержание планировавшего подорвать машину МО РФ россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания планировавшего подорвать машину МО РФ мужчины

Задержание россиянина, намеревавшегося подорвать автомобиль министерства обороны России в Донецкой народной республике, попало на видео. Запись опубликовал ТАСС.

На записи видно, как мужчина вытаскивает из тайника черный сверток и передает его девушке. Вместе они пытаются поместить неизвестный предмет в рюкзак, после чего пытаются поскорее уйти. Однако в это время их задерживают сотрудники Федеральной службы безопасности России.

Сотрудники ФСБ валят мужчину и женщину на землю, после чего надевают на них наручники. На камеру россиянин рассказал, что пришел на место, чтобы забрать посылку. По его словам, ранее с ним связался человек, представившийся сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины.

По данным УФСБ, силовики, узнав о тайнике, установили за ним слежку. В нем хранилось самодельное взрывное устройство, в котором, предположительно, было 800 граммов тротила.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Россиянин признался в планах совершить преступление и рассказал детали работы на Украину. В настоящее время проводятся следственные действия и дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, добавили в УФСБ.

Ранее СК показал видео с россиянином, подорвавшим машину в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами