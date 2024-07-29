Задержание планировавшего подорвать машину МО РФ россиянина попало на видео

Задержание россиянина, намеревавшегося подорвать автомобиль министерства обороны России в Донецкой народной республике, попало на видео. Запись опубликовал ТАСС.

На записи видно, как мужчина вытаскивает из тайника черный сверток и передает его девушке. Вместе они пытаются поместить неизвестный предмет в рюкзак, после чего пытаются поскорее уйти. Однако в это время их задерживают сотрудники Федеральной службы безопасности России.

Сотрудники ФСБ валят мужчину и женщину на землю, после чего надевают на них наручники. На камеру россиянин рассказал, что пришел на место, чтобы забрать посылку. По его словам, ранее с ним связался человек, представившийся сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины.

По данным УФСБ, силовики, узнав о тайнике, установили за ним слежку. В нем хранилось самодельное взрывное устройство, в котором, предположительно, было 800 граммов тротила.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Россиянин признался в планах совершить преступление и рассказал детали работы на Украину. В настоящее время проводятся следственные действия и дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, добавили в УФСБ.

Ранее СК показал видео с россиянином, подорвавшим машину в Москве.