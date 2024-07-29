В Италии скончался создатель тирамису

В Италии на 82 году жизни скончался кондитер Роберто Лингуанотто, известный как создатель десерта тирамису. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

«Роберто «Лоли» Лингуаното, шеф-кондитеру, считающемуся отцом оригинального тирамису в Тревизо, был 81 год: он скончался после продолжительной болезни», — говорится в публикации.

Лингуаното родился в Тревизо в 1943 году. Позже, работая в ресторане «Le Beccherie», он систематизировал рецепт знаменитого десерта тирамису на основе кофе, печенья и крема маскарпоне.

До этого издание «Катимерини» писало, что в Афинах в возрасте 85 лет умер принц Греческий и Датский Михаил, который был единственным членом греческой королевской семьи.

Он был единственным членом королевской семьи Греции, который не покинул страну после событий 13 декабря 1967 года, когда король Константин пытался свергнуть хунту.

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