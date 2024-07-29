Синоптик рассказал о возможном подтоплении сел в Приморье и Свердловской области

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Урале, в Поволжье и некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока, начиная с субботы и до конца выходных ожидаются сильные осадки, что может привести к повышению уровня воды в реках. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что ожидается подъем воды и в реках Свердловской области, где также идут дожди.

«Все села, которые в Свердловской области вокруг рек, могут быть подтоплены. Очень сильные осадки приведут к повышению уровня рек и на Дальнем Востоке, к подтоплению ближайших к пойме построек», — поделился Вильфанд.

По его словам, за субботу в Приморском крае выпало до 45-46 мм осадков. Сильные дожди идут на юге Хабаровского края.

До этого Вильфанд говорил, что в начале недели в некоторых регионах России ожидаются дожди, грозы, крупный град и усиление ветра.

В частности, в республиках Северного Кавказа — Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чеченской Республике — прогнозируются сильные дожди и ветер, скорость которого может достигать 25 м/с.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.