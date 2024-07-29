Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал о возможном подтоплении сел в Приморье и Свердловской области

Вильфанд: села Свердловской области и Приморья может затопить из-за дождей

close
100%
Владимир Трефилов/РИА Новости

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Урале, в Поволжье и некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока, начиная с субботы и до конца выходных ожидаются сильные осадки, что может привести к повышению уровня воды в реках. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что ожидается подъем воды и в реках Свердловской области, где также идут дожди.

«Все села, которые в Свердловской области вокруг рек, могут быть подтоплены. Очень сильные осадки приведут к повышению уровня рек и на Дальнем Востоке, к подтоплению ближайших к пойме построек», — поделился Вильфанд.

По его словам, за субботу в Приморском крае выпало до 45-46 мм осадков. Сильные дожди идут на юге Хабаровского края.

До этого Вильфанд говорил, что в начале недели в некоторых регионах России ожидаются дожди, грозы, крупный град и усиление ветра.

В частности, в республиках Северного Кавказа — Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чеченской Республике — прогнозируются сильные дожди и ветер, скорость которого может достигать 25 м/с.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами