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В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбит украинский дрон

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Inna Varenytsia/REUTERS

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Белгородской области украинский дрон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации обнаружили, а затем уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Вражеский беспилотник должен был совершить террористическую атаку по территории Брянской области.

Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Губернатор выразил благодарность российским бойцам.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили и сбили украинский дрон, который при падении повредил объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод Острогожского района Воронежской области. Возникший пожар был оперативно ликвидирован.

Ранее на Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз.

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