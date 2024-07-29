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С камчатского вулкана Безымянный сходят раскаленные каменные лавины

С находящегося на Камчатке вулкана Безымянный сходят раскаленные каменные лавины

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Александр Пирагис/РИА «Новости»

Со склонов вулкана Безымянный на Камчатке сходят раскаленные каменные лавины. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель вулканической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

По словам ученого, раскаленные каменные лавины, которые хорошо видны ночью, катятся вниз, их хорошо видно ночью. Поэтому спасатели не рекомендуют приближаться к вулкану.

Демянчук отметил, что сценарий извержения у вулкана Безымянный всегда примерно одинаковый. Вначале происходит мощный выброс пепла, затем в течение нескольких недель наблюдаются обвалы, после чего вулкан затихает приблизительно на полгода.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали усиление извержения вулкана Безымянный на Камчатке.

Безымянный — действующий вулкан, расположенный близ Ключевской сопки на Камчатке. Он находится всего в 40 км от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе.

8 июля сообщалось, что Карымский вулкан на Камчатке выбросил 4-километровый столб пепла.

Ранее на курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла.

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