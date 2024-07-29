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Несколько самолетов не могут вылететь из аэропорта Новосибирска из-за тумана

РЕН ТВ: несколько рейсов задержали в аэропорту Новосибирска из-за тумана

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали рейсы в Санкт-Петербург, Нижневартовск и Кемерово из-за густого тумана. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информацию аэропорта.

«29 июля в первой половине дня ожидается переменная облачность, погода преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с», — отметили метеорологи в Западно-Сибирском УГМС.

Как сообщается, пассажиры не смогли вовремя отправиться в Санкт-Петербург: время вылета было перенесено с 07:05 на 09:20. С задержкой на час отправятся самолеты в Нижневартовск и Кемерово: время изменилось с 07:20 на 08:20.

Также пассажиры рейсов Новосибирск — Красноярск и Новосибирск — Иркутск вместо 09:00 вылетят в 11:05.

До этого во Франкфурте работа аэропорта была приостановлена из-за экоактивистов. Клиентов попросили не прибывать в аэропорт, а также выделить на поездку дополнительное время.

Ранее около десяти рейсов в Бейрут перенесены на фоне обострения отношений между Ливаном и Израилем.

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