В Сумской области Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Сумской области Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Сумская область, местные паблики сообщают о взрывах», — пишет издание «Общественное».

В 4:03 мск в регионе была объявлена воздушная тревога.

23 июля военная администрация Сумской области сообщила, что в результате ночной атаки повреждения получили объекты критической инфраструктуры.

До этого стало известно, что два объекта критической инфраструктуры разрушены в результате взрывов в Шосткинском районе Сумской области Украины.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в «Нафтогазе Украины» обеспокоились ударами по газохранилищам.