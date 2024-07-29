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Объявлен 60-й объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии

Аппиева дорога стала 60-м объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии

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Philippe Wojazer/Reuters

Аппиева дорога в Италии, возведенная древними римлянами, была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это событие делает Италию лидером по количеству объектов в этом престижном перечне, сообщает The Guardian.

Известная как Regina Viarum, или Королева дорог, она соединяла Рим с портом Бриндизи на юге и стала символом революции в дорожном строительстве. Первый участок дороги был заложен в 312 году до нашей эры римским государственным деятелем Аппием Клавдием Цеком, он изначально служил стратегическим маршрутом для военных нужд. До этого времени единственными дорогами за пределами Древнего Рима были этрусские, направлявшиеся в сторону Этрурии — региона в центральной Италии.

Сегодня первые 17 километров этой мощеной дороги сохранились и находятся под защитой археологического парка Аппиа Антика на юге Рима. Эта прекрасно сохранившаяся дорога привлекает множество любителей истории, пешеходов и велосипедистов, а её окрестности изобилуют остатками древнеримских акведуков и вилл. Под ней расположена разветвленная сеть катакомб, где находили последний покой христиане.

До этого сообщалось, что ЮНЕСКО планирует сохранить на Луне информацию о 275 языках Земли наряду со знаниями о другом культурном достоянии нашей планеты.

Ранее делегацию РФ не пустили на конференцию ЮНЕСКО.

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