Начались слушания по делу о хищении средств банка «Метрополь»

В Замоскворецком суде Москвы стартовали слушания по делу о хищении средств обанкротившегося банка «Метрополь». Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Обвинения выдвинуты против бывшего председателя правления Дениса Долотова, заместителя председателя Ольги Соколовой, председателя совета директоров Андрея Фаминского и эксперта по коммерческим кредитам Ирины Даниловой. Им инкриминируется растрата около 400 млн рублей. Следствие считает, что инициатором преступной схемы выступал бывший бенефициар банка Айдар Котюжанский, который в настоящее время находится во Франции. Его дело расследуется отдельно.

Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении банка «Метрополь» было возбуждено Следственным комитетом России 15 октября 2020 года. Банк лишился лицензии в ноябре 2016 года, когда его долги достигли почти 2,2 млрд рублей. Регулятор посчитал, что размещение привлеченных средств в низколиквидные активы создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

26 июля Тверской суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления компании ЦК «РДК» Сергея Горбаченко по делу о растрате средств.

Ранее экс-главу подмосковной Шатуры арестовали по подозрению в растрате.