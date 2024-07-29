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Крымский мост открыли для автомобилей

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение на Крымском мосту возобновилось всего через девять минут после закрытия проезда. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале, посвященном оперативной ситуации на мосту, перекрытие было зафиксировано в 00:19 по московскому времени.

«В настоящее время движение автотранспорта на Крымском мосту снова открыто», — сообщается в посте.

В ночь на 29 июля проезд автомобилей по Крымскому мосту был временно приостановлен. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В Госавтоинспекции Кубани рассказали, как быстрее проехать Крымский мост, минуя пробки перед пунктами досмотра. Автомобилистам посоветовали постоянно следить за ситуацией и использовать навигаторы. Также водителям рекомендовали планировать поездки в ночное время, когда пробок перед мостом становится меньше.

Ранее в Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту.

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Атаки на Крымский мост
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