В Кривом Роге произошли взрывы во время воздушной тревоги

Несколько взрывов произошло в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иных подробностей не приводится.

В Днепропетровской области объявлена опасность атаки с воздуха.

8 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Кривом Роге под удар Вооруженных сил РФ попало здание предприятия, где обшивали защитными сетками тяжелую военную технику. По данным подпольщика, речь идет о горно-обогатительной компании «Метинвест». Согласно данным источников, перед ударом на предприятие прибыла группа военных в сопровождении гражданских лиц.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Минобороны РФ утверждает, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее пожар произошел на горно-металлургическом предприятии в Кривом Роге.