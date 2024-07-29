Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кривом Роге произошли взрывы во время воздушной тревоги

«Общественное»: в Кривом Роге произошла серия взрывов

close
100%
Reuters

Несколько взрывов произошло в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иных подробностей не приводится.

В Днепропетровской области объявлена опасность атаки с воздуха.

8 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Кривом Роге под удар Вооруженных сил РФ попало здание предприятия, где обшивали защитными сетками тяжелую военную технику. По данным подпольщика, речь идет о горно-обогатительной компании «Метинвест». Согласно данным источников, перед ударом на предприятие прибыла группа военных в сопровождении гражданских лиц.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Минобороны РФ утверждает, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее пожар произошел на горно-металлургическом предприятии в Кривом Роге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами