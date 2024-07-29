Названы лучшие регионы России по перечислению НДС в бюджет

В 2023 году наибольшие поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) были зафиксированы в Москве (1,8 трлн рублей), Московской области (610 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (293,5 млрд рублей). В пятерку лидеров также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (474,6 млрд рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (399,5 млрд рублей). Об этом сообщает РБК.

Среди регионов с отрицательными показателями выделяются Мурманская область (минус 52,8 млрд рублей), Амурская область (минус 32,9 млрд рублей), Чукотский автономный округ (минус 19,9 млрд рублей), Сахалинская область (минус 19 млрд рублей) и Магаданская область (минус 18,9 млрд рублей).

До этого глава министерства финансов РФ Антон Силуанов пообещал не повышать налог на доходы физических лиц для большинства граждан. Он заявил, что меры по введению прогрессивной шкалы НДФЛ затронут исключительно категорию граждан с высокими доходами.

Ранее СК предложил ввести налог для бизнеса, использующего труд мигрантов.