Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в начале недели

В начале недели в некоторых регионах России ожидаются дожди, грозы, крупный град и усиление ветра. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его информации, в республиках Северного Кавказа — Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чеченской Республике — прогнозируются сильные дожди и ветер, скорость которого может достигать 25 м/с. Во вторник в Ставропольском крае также ожидаются сильные осадки и грозы. В Ростовской области в понедельник и вторник пройдут интенсивные дожди.

Метеоролог отметил, что в понедельник сильные осадки с грозами пройдут в центральной части Европейской России, включая Москву и Московскую область, а также Ярославскую, Тверскую и Ивановскую области.

Опасные метеоявления ожидаются в Северо-Западном федеральном округе из-за прохождения фронтального раздела. В Псковской и Новгородской областях прогнозируются сильные ливни, грозы и ветер до 18 м/с.

В Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Туве температура может достигать 35℃. В северных частях Иркутской области также ожидаются сильные дожди и ветер до 27 м/с. В горных районах возможны сели и шквалы ветра до 20 м/с. В Новосибирской области также предсказываются сильные дожди, крупный град и ветер до 23 м/с. Несмотря на осадки, подтоплений в этих регионах не предвидится.

До этого метеоролог рассказал о погоде в начале августа в Москве.

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