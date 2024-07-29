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ВСУ атаковали беспилотниками электростанцию в Орловской области

Губернатор Клычков: дроны ВСУ повредили электростанцию в Орловской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Два украинских беспилотника были уничтожены в небе над Глазуновским районом Орловской области, повреждения получила местная электростанция. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции», — написал он.

В конце мая Клычков информировал, что украинский беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области, в результате пострадали три человека. По его словам, в результате атаки была повреждена часть фасада административного здания. Сотрудники оперативных служб и городской администрации незамедлительно прибыли на место для локализации и устранения последствий. В момент их работы на территории АЗС упал еще один беспилотник, отметил губернатор.

До этого Клычков сообщил, что участники ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Орловской области будут представлены к наградам. Он добавил, что держит на личном контроле ход лечения и оказания поддержки семьям пострадавших.

Ранее сообщалось, что российские военные стали использовать собак для борьбы с дронами.

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