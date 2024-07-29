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Крымский мост перекрыли для проезда автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечается в публикации.

17 июля председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что Крымский мост находится под надежной защитой и остается недостижимым для террористических атак украинских властей.

16 июля Госавтоинспекция Кубани поделилась рекомендациями, как быстрее проехать Крымский мост и миновать пробки перед пунктами досмотра. Автомобилистам посоветовали постоянно мониторить ситуацию и использовать навигаторы. Также водителям порекомендовали планировать поездки на ночное время, когда пробок перед мостом почти нет.

Ранее в Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту.

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