В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал глава субъекта РФ.

26 июля Развозжаев объявлял об угрозе ракетного обстрела города. Тогда сигнал «Баллистика» продлился шесть минут, после чего был отменен.

1 июля Развозжаев сообщил, что новый сигнал «Баллистика!» появился в Севастополе. Решение о введении нового сигнала связано с тем, что во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой, когда по городу запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями, объяснил глава региона. Он подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги не отменяется. В зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности, отметил Развозжаев.

До этого в Севастополе провели учения по установке дымовых завес.

Ранее военные сбили беспилотник ВСУ в районе севастопольского мыса Фиолент.