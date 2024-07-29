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В России могут ограничить время ненормированной работы

В Госдуму внесут проект об ограничении ненормированной работы 120 часами в год

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Депутат Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по вопросам труда, социальной политики и защиты прав ветеранов, планирует 29 июля представить в Госдуму законопроект, который будет устанавливать предел ненормированной рабочей нагрузки в размере 120 часов в год. Об этом сообщает ТАСС.

«С определением исключения возможности злоупотребления работодателями своим правом на применение режима ненормированного рабочего дня в ущерб законным полномочиям и интересам вносим законопроекты, включающие изменения, предусматривающие установление предельного количества часов работы в режиме ненормированного рабочего дня (не выше 120 часов в год)», — говорится в пояснительной записке.

Изменения планируется внести в Трудовой кодекс России.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что сокращение рабочей недели не сказывается отрицательно на производительности труда, и в некоторых случаях даже выгодно работодателям. Она также отметила положительные стороны этой идеи, но заявила, что до конца спецоперации обсуждаться инициатива не будет.

Ранее в Госдуме предложили ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми.

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