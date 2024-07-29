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День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге завершил праздничный салют

Празднование дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом

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Михаил Киреев/РИА Новости

Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге завершились салютом. Об этом со ссылкой на пресс-службу ленинградского военного округа сообщает РИА Новости.

Торжественный артиллерийский салют был дан с большого пляжа Петропавловской крепости из двенадцати фейерверочных установок. Каждая из установок состоит из шести модулей калибра от 105 до 310 миллиметров.

Курсанты Михайловской артиллерийской академии произвели 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Каждому салютному залпу присвоили особое наименование. Первый и последний залпы традиционно посвящены Дню ВМФ, кроме того, артиллеристы чествовали великих флотоводцев и кораблестроителей.

В Санкт-Петербурге на Невском рейде завершился Главный военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота. В параде принимали участие 25 кораблей и катеров, подводная лодка и парусники.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми комплексами.

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