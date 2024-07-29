Названы самые необходимые нутриенты для поддержания работы мозга

Микронутриенты из группы витаминов B оптимально принимать в комплексе, так как они работают синергично, то есть некоторые из них «работают» вместе, сообща, чтобы поддерживать полезные качества и действие друг друга. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина Попкова, научный редактор, дипломированный нутрициолог, wellness-эксперт Biogena.

«Например, витамин B1 в паре с B6 положительно влияет на состояние нервной системы», — объяснила она.

Еще одно необходимое вещество — это Лецитин. В сочетании с витаминами группы B, которые способствуют усвоению кислорода тканями мозга, лецитин поддерживает целостность мембран клеток, тем самым улучшая передачу нервных импульсов, а значит, положительно будет влиять и на концентрацию внимания, параметры памяти.

«Поддержку когнитивной функции, ясность ума, высокую способность к концентрации внимания, активности, умственной работоспособности выполняет Коэнзим Q10. Это вещество может выступать в роли нейропротектора, предохраняя клетки мозга от факторов, которые могут их повреждать (стресс, курение, алкоголь)», — сказала эксперт.

Также клинически доказано, что экстракт гинкго билоба достоверно улучшает мозговое кровообращение, повышая концентрацию внимания.

«Магний — основной «антистресс-минерал»: он не только поддерживает работу мозга, но и снимает нервное напряжение, существенно повышая качество сна, облегчая засыпание, если с этим возникают сложности», — добавила нутрициолог.

Для эффективной работы мозга важно обращать внимание на рацион питания. Важно питаться рационально (не пропускать приемы пищи) и разнообразно. Для этого в рацион можно добавить овощи и фрукты различных цветов, они богаты витаминами и минералами.

«А также продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами. Они помогают поддерживать работу мозга. Богатый источник Омега-3 — это жирная рыба, такая как лосось, форель, скумбрия, сельдь, а из растительных источников — грецкие орехи и льняное масло. Для взрослого человека будет достаточно 100-150 грамм рыбы 2 раза в неделю, чтобы поддержать необходимое количество омега-3 в организме. Для хорошей работы мозга важно высыпаться. Необходимое количество непрерывного (ночного) сна составляет 7,5-8 часов ежедневно. Не пренебрегайте этим таким простым, эффективным и доступным для всех средством», — отметила Попкова.

Также для улучшения работы мозга, памяти, концентрации внимания, необходимо поддерживать хорошее снабжение клеток кислородом. Это значит, что прогулки на свежем воздухе, активный отдых и/или занятия спортом будут плюсом, резюмировала нутрициолог.

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