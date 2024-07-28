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В Берлине произошла поножовщина около Ведомства канцлера ФРГ

Bild: 4 человека пострадали из-за поножовщины рядом с Ведомством канцлера ФРГ

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Michael Probst/AP

В Берлине рядом с Ведомством федерального канцлера ФРГ произошла поножовщина, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

Полицейские задержали подозреваемого около центрального вокзала Берлина. Пострадавшие были госпитализированы. Место преступления оцеплено сотрудниками спасательных служб. В небо подняли вертолет, сообщает издание.

Других подробностей происшествия не приводится.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области произошла поножовщина в электричке Новосибирск — Белово. На одной из станций в вагон вошла толпа нетрезвых молодых людей, предположительно, это были цыгане. В какой-то момент один из них достал нож и несколько раз ударил своего попутчика, пассажиры в панике побежали в соседний вагон и держали двери в тамбуре, опасаясь нападения. Подробности о состоянии пострадавшего и причины произошедшего неизвестны.

Ранее столкновение самокатчика и велосипедиста в Нижнем Новгороде закончилось поножовщиной.

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