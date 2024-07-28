Работники территориальных центров комплектации (ТЦК), выполняющих функции военкоматов на правом берегу Херсонской области, получают вознаграждение в размере $250 (приблизительно 21,4 тысячи рублей) за каждого задержанного призывника. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Херсонское сопротивление».

«Чтобы не посылать на Украину натовских солдат западные кураторы щедро спонсируют украинских «могилизаторов» — с июня за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины из президентских фондов людоловам выплачивают по $250 (больше чем 10 тыс. грн)», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников отряда, работники ТЦК также выезжают в соседнюю Николаевскую область для привлечения граждан. В процессе задержания граждан военкомам активно содействуют полиция и СБУ, отметили в отряде.

18 мая на Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации в Вооруженные силы. Он призван пополнить большие потери армейских частей за счет ужесточения правил для призывников.

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