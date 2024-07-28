В Севастополе освятили «Новый Херсонес»

В Севастополе состоялось торжественное освящение нового музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Церемония включала в себя крестный ход, литургию в отреставрированном Свято-Владимирском соборе и открытие памятника князю Владимиру.

По словам Развожаева, церемония была грандиозной.

26 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы, чтобы возрождение Херсонеса стало символом расцвета страны для будущей России. Глава государства назвал Херсонес одним из самых древних городов страны.

В начале апреля президент заявил, что планирует еще не раз посетить парк «Херсонес Таврический» в Севастополе. Лидер страны назвал это место сакральным и очень важным для России.

Путин напомнил, что князь Владимир со своей дружиной крестился в Херсонесе перед тем, как начать объединять славянские племена. Президент обратил внимание, что именно с этого момента началось строительство «единого централизованного российского государства».

Ранее Путин рассказал об основах победы России.