В Башкирии эвакуировали 96 человек из-за наводнения

МЧС эвакуировало 96 жителей Башкирии на фоне наводнения. Об этом сообщило региональное управление ведомства в Telegram-канале.

Среди эвакуированных — 29 детей. Никто не пострадал.

Всего в регионе произошло 23 случая затопления придомовых территорий, размытия дорожного полотна и подтопления мостов в 7 муниципальных образованиях. Затоплены 15 домов, 59 придомовых территорий. Эвакуировано 96 человек, из них 29 детей. Пострадавших нет.

«Разработаны модели возможных подтоплений населенных пунктов, доведены до муниципальных образований. Проведено оповещение жителей. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан организована круглосуточная работа оперативного штаба, ситуация находится на постоянном контроле», — сообщили в МЧС.

До этого деревню Мулдашево в Башкирии отрезало от «большой земли» из-за наводнения. Спасатели эвакуировали из населенного пункта семью из четырех человек — ребенку понадобилась медицинская помощь, которую благополучно оказали.

Ранее в Учалинском районе Башкирии затопило ряд деревень из-за разлива 50 малых рек.