Блогер со второй попытки смог бежать с Украины в Париж

Блогер из Киева Олег ВШХ сумел со второй попытки покинуть Украину и опубликовал кадры из Парижа. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Отмечается, что первая попытка была 21 июня, когда блогера в числе других 46 человек задержали пограничники на границе с Молдавией.

28 июля Олег ВШХ опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео и фото на фоне Эйфелевой башни в Париже, подписав его «ухыльнулся».

Накануне сообщалось, что украинцы сбежали из автомобиля ТЦК на заправке. Трое мужчин раскрыли задние двери микроавтобуса и выбежали из них, после чего побег обнаружили двое сотрудников военкомата, которые быстрым шагом направились за ними. Удалось ли мобилизованным скрыться, неизвестно.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее беженец из-под Торецка рассказал, как скрывался от ТЦК.