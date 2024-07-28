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Экономист рассказал о выгоде для россиян от повышения ставки ЦБ

Экономист Ордов: после повышения ставки ЦБ вклады станут более высокодоходными

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Shutterstock

После повышения ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) до 18% банковские вклады станут более высокодоходными. Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов, пишет «Лента.ру».

Специалист обратил внимание на вероятные тенденции в банковской сфере. По его словам, вероятнее всего, ужесточение денежно-кредитной политики «с нами надолго, минимум на год». Из-за этого банки будут склонные не только к повышению ставки, но и к привлечению средств на срок не менее, чем на полгода.

Тем, у кого нет финансовых обязательств по кредитам, стоит воспользоваться выгодными условиями по депозитам, считает специалист.

До этого президент Международной академии ипотеки Ирина Радченко рассказала, что повышение ключевой ставки Банка России окажет заметное влияние на доступность ипотеки и рынок недвижимости в стране. Она уверена, что граждане будут чаще отказываться от покупки жилья в пользу аренды.

Ранее экономист заявил, что рубль может ожидать сильный период.

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