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«Неизвестная делегация» призналась в диверсиях во Франции в день открытия Игр

Ответственность за диверсии во Франции взяла «Неизвестная делегация»

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JULIEN DE ROSA/REUTERS

Французские следователи изучают версию возможной причастности ультралевой анонимной группировки, выступающей против проведения Олимпийских игр, к диверсиям на железных дорогах страны. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

Отмечается, что СМИ Франции и других стран получили письмо, в котором группа под названием «Неизвестная делегация» берет на себя ответственность за диверсии на электросетях железной дороги республики накануне открытия Игр-2024.

Также в письме предполагаемые диверсанты заявили, что Олимпиада «в дружеской и веселой атмосфере» предлагает поле для экспериментов по управлению толпой со стороны полиции и общему контролю за передвижениями граждан.

26 июля неизвестные атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV в день открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, что привело к сбоям в работе некоторых железнодорожных линий страны. Ремонтные работы завершились 28 июля.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее во Франции назвали имя россиянина, задержанного из-за планов сорвать Олимпиаду.

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