В Москве завершился период жары

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал воскресенье, 28 июля, завершением периода относительно жаркой погоды в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

«Воскресный день стал заключительным аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета-2024. Столбик термометра, несмотря на ливень и грозу, показал в выходной чуть выше плюс 26℃», — высказался специалист.

Также Тишковец предсказал снижение температуры в Москве и Подмосковье ниже 20℃ впервые за это лето из-за прихода антициклона «Кирсти». Ожидается шторм в Прибалтике и на северо-западе и западе России. Центр антициклона придется на Смоленск.

До этого метеоролог Шувалов пообещал москвичам комфортную погоду в начале августа.

Подчеркивается, что температура в первые 10 дней месяца будет на 2–3℃ ниже средних значений. Дневная температура в Москве и Подмосковье будет составлять +21...+23℃.

Ранее в Томске врачи спасли подростка, в которого ударила молния.