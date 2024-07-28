Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве завершился период жары

Синоптик Тишковец заявил о завершении эпохи относительно жаркого лета в Москве

close
100%
Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал воскресенье, 28 июля, завершением периода относительно жаркой погоды в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

«Воскресный день стал заключительным аккордом климатической эпохи относительно жаркого лета-2024. Столбик термометра, несмотря на ливень и грозу, показал в выходной чуть выше плюс 26℃», — высказался специалист.

Также Тишковец предсказал снижение температуры в Москве и Подмосковье ниже 20℃ впервые за это лето из-за прихода антициклона «Кирсти». Ожидается шторм в Прибалтике и на северо-западе и западе России. Центр антициклона придется на Смоленск.

До этого метеоролог Шувалов пообещал москвичам комфортную погоду в начале августа.

Подчеркивается, что температура в первые 10 дней месяца будет на 2–3℃ ниже средних значений. Дневная температура в Москве и Подмосковье будет составлять +21...+23℃.

Ранее в Томске врачи спасли подростка, в которого ударила молния.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами